如果身邊發生好事，我們自然而然就會想要跟朋友或親人分享，但如果遭遇困難，你會選擇說還是不說呢？運勢命理網站「十二生肖運勢探索」點名以下3個生肖，總是報喜不報憂，生活再慘都不會表現出來。

▍1.屬龍

屬龍的人個性比較獨立，從小就給旁人「懂事」的印象，他們有好消息一定會通知家人，但如果遭遇困難總是默默的獨自處理，不想要影響到家人。對他們來說，家人不是依靠的港灣，而是他想要守護的對象，所以他寧願默默承受一切，再落魄都不會在家人面前表現出來。

▍2.屬虎

屬虎的人自尊心很強，他們總在外人面前努力展現最完美的狀態，如果遇到升職、加薪這種好消息，一定會和朋友、家人分享，但如果遇到困境，他就會躲起來不讓其他人知道，甚至還會演出好像自己過得很好的樣子，因為他們怕被其他人看不起，又不想要讓家人擔心，總是報喜不報憂。

▍3.屬雞

屬雞的人自我要求很高，他們不容許自己軟爛，所以總是腳踏實地的朝著目標努力，他們的個性比較高傲，絕不允許自己此生含糊過日子，這樣的個性也導致他們不會把自己脆弱的一面表現出來，就算是家人也一樣，壞消息都藏心裡，只會報告好消息。

(中時新聞網)