新北市為提升公共工程安全、衛生水準，2014年起要求5000萬以上公共工程得標廠商，在開工前須取得勞動檢查處「低風險工地認證標章」，實施後工安事故減少許多。新北市今宣布將擴大推動此認證機制到民間工程，從2021年1月1日起超過16層高或開挖超過地下4樓的民間工程，同樣須在開工前取得低風險工地認證標章。

新北市土城區員和段青年社會住宅今舉行「擴大民間實施低風險工地認證記者會」，新北市長侯友宜、營造業同業公會、建築師公會等業者共同簽署「推動低風險工地認證標章」。新北市勞檢處表示，新北公共建設開始實施低風險工地認證計畫後，勞工死亡人數降幅達35％，對防治職業災害發生有一定注意，因此經商討後決定有持續推動至民間工程的必要。

勞檢處補充，16層樓以上或地下4樓以下的民間工程自明年起，須向工務局申報開工，並向勞檢處申請低風險認證標章，民間工程須經強化承攬管理、協助勞工教育訓練、落實投保動作、配合公安輔導4項規定審查後才可獲得標章，進而核准施工。若有工程遲未獲得認證，勞檢處也將持續輔導取得。

侯友宜表示，新北市勞動人口有207萬，很多都是從事營造業，保障勞工安全就從施工品質做起，施工品質一定要從教育訓練、衛生、保險下手，新北公共工程實施低風險工地認證已6年，期間重大傷亡人數大量減少，對工地認證可以達到一定效果，像是土城員和段青年社宅也取得了新北市特優建築工程、全國金安獎認證，社宅居住安全、品質都有保障，這次低風險認證擴大推動至民間工程，相信對未來新北營造業施工品質、勞工作業安全性都有保障。

(中時 )