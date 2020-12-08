早年電視節目《鑽石舞台》中有「世紀催眠秀」單元，看到一票知名藝人被催眠後做出脫序舉動，讓電視前觀眾都稱奇。曾在兒童台以「芭樂哥哥」一角出道的游淞竣（Kevin）最近上《旗開得勝》分享轉行成為催眠師，更在現場讓活跳跳的雞睡著，令主持人張啟楷驚呆不出話。
游淞竣分享，自己曾是第一任水果家族的哥哥，當時以「芭樂哥哥」走進演藝圈，16歲時他加入「馬雷蒙舞群」，經歷過秀場時代後期，但他一次後空翻為了要閃避藝人，不讓對方受傷，「然後就落地把腰給折斷」，他更表示：「因為在我們那個時期的舞者，我們馬爺爺就是教導我們，不管怎麼樣我們可以自己受傷，不能讓藝人受傷」。
後來老天爺幫游淞竣開了另一扇窗，自2009年起跨行成為催眠師，所謂催眠是透過語言跟手勢的方式，進入對方潛意識，游淞竣說，因為人腦上半層是意識，下半層是潛意識，人的意識會去區別或擋住不想聽的話，游淞竣說：「但是當我們催眠的時候，等於讓你的意識去當機，我讓你意識當機，我就可以直接跟你的潛意識對話」。
節目中，游淞竣不僅現場表演讓活蹦亂跳的雞在鏡頭前躺平睡著，更改變主持人張啟楷的「五覺」，喝的是工研醋卻有蘋果醋的香味，欲看精彩內容請見完整版《旗開得勝》。
(中時新聞網)
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