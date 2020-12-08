東台、程泰、亞崴、高鋒、台灣瀧澤等工具機廠來自大陸訂單雖有回溫的跡象，尚未出口，致使11月台灣工具機出口值1.88億美元，雖比去年同期衰退24％，較10月出口值1.75億美元成長7.43％，顯示工具機出口衰退幅度正在趨緩。

業者預估，隨著各國開發新冠肺炎疫苗明年逐漸問世，開始大規模接種，歐美經濟活動可逐漸恢復正常，台灣工具機產業景氣最快明年第二季復甦。

依據台灣機械工業公會彙總統計，台灣工具機11月出口值1.88億美元，較去年同期衰退24％，但與前幾個月相比，已有逐漸回穩的情況，主因11月銷往大陸比去年同期僅減少7.4％。

台灣工具機前11月出口值19.5億美元，較去年同期減少30.7％。唯有土耳其年成長89％、香港年成長20％。前11月出口至中國大陸年減 19％，美國年減幅32％，俄羅斯年減退23％，越南年減43％，泰國年減退45％，印度年減幅達54％，日本年減46％，荷蘭年減53％，德國年減幅58％，韓國年減21％，義大利年減退47％，馬來西亞年減37％，印尼年減41％。

機械公會分析，主因是今年前11月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響，尤其歐美疫情非常嚴重，全球主要國家投資放慢，導致我工具機出口歐美市場大幅下降。另外一個重要原因則是新台幣兌美元匯率大幅升值，尤其最近新台幣匯率升至28.3元，成為強勢貨幣，也不利於出口。

(工商 )