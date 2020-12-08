為了不讓創業者「白做工」，新竹市議員兼民進黨市黨部主委陳建名號召年輕律師、人力資源專家，合組新創扶植團隊「創罩力」，為有心創業者，提供免費法律、帳務、稅務、人力資源配置等諮詢服務，讓創業者快速掌握正確資訊，避免耗費無謂資源。

陳建名指出，現在有不少「竹科人」走上創業之路，舊城區也有許多年輕人投身餐飲、文創業，但創業過程往往缺乏法律、稅務帳務、人力聘用等基礎知識，常讓新創者不明不白蒙受損失，甚至灰心退出新創行列。

為了協助新創者，陳建名整合業界資源，即日起每周一下午2點至4點，由「創罩力」團隊駐點服務處（新竹市延平路一段332號），提供免費諮詢。

上周日，團隊先以微型講座打頭陣，律師林家琪、記帳士林彥竹、人資趙君穎分別針對契約簽訂、商標、專利、著作權，以及稅籍登記、開立發票、報稅、記帳和人力配置、成本控管、資源連結等資訊，提供新創事業夥伴專業建議。

另外，東門市場「珈琲夏特」創辦人小草、「建築師事務所」主持建築師曹登貴也到場分享創業經驗。

陳建名透露，活動透過網路報名，最遠有來自高雄、宜蘭的網友，讓他非常訝異。他強調，這是新竹市首次針對新創者所創立的服務團隊，未來會持續辦理講座、小聚，邀請成功創業者分享，誠摯邀請新創需求者前來解惑。

(中時 )