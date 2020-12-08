為錢放棄3名女兒 她曝生母視錢如命惡行「感謝婆婆救了我」

一名人妻在網路上控訴生母見錢眼開，不但獨佔賣祖厝的400萬，在她婚後事事要錢，還跟她婆家借了200多萬，父親過世後更急要死亡證明，只為了獨拿保險金60萬；父母協議離婚內容中，母親說願意放棄3個孩子監護權，只要拿錢就好，文章約1500字一一描述母親惡行，讓她直說「有這種破格的老母，感謝婆婆救了我。」

該人妻在臉書「靠北婆婆」發文控訴，她的母親是個見錢眼開的人，經常跟她要錢，她還在婚時，母親曾向她婆家借錢222萬，其中有100萬是讓他們夫妻買房子，122萬是小孩的教育費、家庭的雜支等，全被母親拿走；母親還因為家中祖厝關係，手中多了400萬，拿到錢後就不工作，事事向孩子拿錢，就連過年還一直哭窮，要收孩子紅包。

人妻控訴生母見錢眼開，而婆婆對她相當好，讓她直說「感謝婆婆救了我」。（翻攝自臉書）

人妻說，她的婆婆看她衣服穿少，會主動為她買衣服，懷孕期間買了3個月滴雞精，每周燉雞湯給她，家裡一切費用都由公婆負責，冷氣、零食讓人妻使用，完全不限制，就連她生產時也是由婆婆和老公陪同，她懷二胎時，她母親對她說「你那麼不孝，生在多有什麼用」，而婆家則相當高興有個女孫。

該人妻說，她父親得癌症時，母親就一直覬覦房產，父親過世後，母親一直向她要死亡證明書，事後才知道有保險可以領錢，當初兩人在商量離婚時，母親說三個孩子都不要監護權，只要錢，讓她相當心寒「我們都不再跟媽媽見面了，她一個人孤零零的度過每個逢年過節，就用她剩下的四百萬走剩下的人生。」

許多網友看到文章後紛紛留言，「慶幸你有婆婆這樣疼妳」、「婆婆是上天補償妳的，你真幸福」、「這樣的親生母親真的是辛苦妳了」。

(中時新聞網)