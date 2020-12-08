大陸部分地區「重男輕女」觀念仍重，不少女性從小就被父母教導凡事要讓弟弟，即使嫁為人婦也無法改變，日前廣東一名人妻，因夫家拆遷獲得1500萬人民幣補償，她竟然威脅丈夫要拿出部分拆遷費1300萬人民幣(約新台幣5611萬元)給弟弟買房，否則就要離婚，最終果真以離婚收場。

據《網易新聞》報導，大陸廣東一名男子，因老家房子拆遷獲得1500萬人民幣（約台幣6475萬元）拆遷款，他得知後立即開心告知妻子，沒想到妻子卻起了貪念，把這個消息告訴娘家，隨後父母竟然要她告訴丈夫，要求拿出拆遷款中的1300萬人民幣（約台幣5611萬元）給弟弟買房，否則就要與丈夫離婚。

男子聽後立即駁斥妻子的要求，表示該筆款項是父母的，自己無權動用，何況是要給小舅子買房。妻子聽後無接受，認為丈夫是在敷衍她，想讓她打消這個念頭「你父母的錢就是你的錢，而且這筆金額龐大，根本用不完，分一點給我娘家有什麼關係？況且我這麼做也是想讓我父母和弟弟過得好一點」。

男子眼見無法改變妻子主意，也對岳母一家人的貪婪無厭心灰意冷，最後決定與妻子離婚。報導中指出，婚姻雖是2家人的事，但雙方父母不宜過度干涉，否則會讓婚姻成了愛情墳墓。

(中時新聞網)