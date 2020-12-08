美國國防部宣布對台軍售案，出售台灣總額2.8億美元（約新台幣79億元）戰地訊息通訊系統，這是美國總統川普今年第6度對台軍售。不過，外界質疑此次美方軍售案是否有必要性及國防預算是否足以支付，民進黨立委蔡適應表示，此次軍購是新一代數位化機動資通平台，有其必要性，且預算還在控制範圍內，陸軍會分年編列，希望軍購案能順利推動。

針對美國對台軍售的戰地訊息通訊系統，蔡適應表示，這案是新一代數位化機動資通平台，也就是所謂的陸區第三代通訊系統，由於第二代裝備已屆壽期，面臨消失性商源和後續維保風險，若未更新，指揮所與陸軍各載台間通訊會受衝擊。

蔡適應進一步表示，戰時若民用基地台系統遭到摧毀，透過軍方野戰指揮系統能夠保持資料傳遞、保密機密訊息，國軍現行野戰通訊系統是在2002年時採購，使用近20年，有更換必要，未來這套系統可以跟中科院研發的系統整合，海空軍也能使用。

蔡適應說，戰時通訊順暢與否，與戰事結果有直接相關，2.8億美金還在可控制範圍內，陸軍會分年編列，希望本案能順利推動。除戰地訊息通訊系統，期待美方能夠出售智慧型水雷、M109A6自走砲車等兩項重要性武器裝備。

(中時 )