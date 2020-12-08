歐盟在周一推出指導方針，此後，谷歌、微軟等科技巨擘在線上搜尋排名結果上，必須更透明化。

指導方針立即生效，並在下周有進一步草案規則的公布，將在實際上對科技公司施加更多限制。

此前小型公司一直抱怨，科技巨擘的武斷和不透明作法，影響公司在搜尋結果的排名，特別是會落後在大公司之後。

谷歌的線上搜尋實務曾在2017~19年遭歐盟監管單位開罰80億歐元，谷歌被指控不公平偏愛於自己產品。

執委會表示，該指導方針要求線上平台指認出決定排名的演算法參數，並與其他公司分享。

反壟斷專員維斯塔格(Vestager)表示，指導方針為演算法排名的透明度設立標準，將增加線上平台經濟的公平性。

維斯塔格將在下周出示規範科技巨擘的草案規則，列出作為和不作為的行為清單，以增加他們在其平台移除非法和有害內容的責任。

另歐盟委員會副主席Jourova周一在與谷歌執行長皮查伊(Pichai)視訊會議後表示，谷歌在對抗假新聞上要更家透明化。

Jourova指出，已呼籲谷歌引入工具，讓廣告更加透明和負責任，並且要與廣泛生態系合作。

Jourova此前批評谷哥利用假訊息來賺大錢。Jourova上周還推動歐洲民主行動計畫(European Democracy Action Plan)，對抗假訊息，促進媒體自由，以及自由和公平的選舉。

Jourova還敦促谷哥對新聞文章的收入更公平地分配給歐洲的發布者。

(時報資訊)