周一晚些時候美國第二位法官頒布一項初步禁令，阻止美國商務部對中國影片分享應用程式抖音實施限制措施，這些措施實際上將導致抖音在美國全面遭到禁用。

美國華盛頓州地方法院法官Carl Nichols周一針對抖音母公司、中國字節跳動（ByteDance）提起的訴訟宣布判決。抖音發言人對法院的新裁決表示歡迎，稱「很高興法院認同我們，並授予初步禁令」。

一個多月前，賓州法院法官Wendy Beetlestone也做出類似判決，阻止了原訂於11月12日生效的相同制裁措施，這起訴訟案由一些抖音用戶提出。

美國商務部原本計畫禁止蘋果與谷歌的app商店向新用戶提供下載抖音的服務，但在9月27日也遭到這位華盛頓州法官Nichols發布禁制令擋了下來。

該法官表示，商務部在發布這個抖音禁令時，可能逾越其法定職權，且在未考慮顯而易見的替代方案下，以任意與反覆無常的方式行事。

美國上訴法院將於12月14日，就Nichols法官的應用程式商店禁令進行庭審。

美國商務部回應表示，該部門將「全力捍衛」川普8月發布、授權該限制措施的行政命令，並表示這項命令完全符合法律，並將促進合法的國家安全利益。但商務部也表示政府將繼續遵守這些禁制令。

(時報資訊)