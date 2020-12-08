匯率及缺櫃干擾，泰昇-KY(8480)11月營收不如預期，單月合併營收新台幣1.59億元，年減13.89%，月減8.63%；前11月累計合併營收新台幣17.23億元，年減3.73%。展望明年，泰昇指出，預期疫情影響將全面消退，全球供應鏈轉移速度也將加快，預估將大力拉動東協國家經濟全面快速復甦，因此公司對於明年重返高成長抱持正面樂觀看法。

泰昇表示，主要市場東協國家消費力道逐步恢復，但恢復速度較預期為慢，再加上近期台幣大幅升值，以及全球航運缺櫃之影響，11月營收呈現衰退；惟缺櫃問題預估可望在聖誕出口旺季後可以舒緩，且公司受惠於相關成本費用控制得宜，預期獲利方面仍維持正常水準，全年獲利將可維持雙位數成長。

法人表示，泰昇前3季財報獲利亮眼，全年拚賺1個資本額，且明年在東協消費市場全面復甦拉動下，看好泰昇重返高成長軌道。

(時報資訊)