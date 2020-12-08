龍華科大觀休系學生顏妤倢勇奪校園個人組全國總冠軍，開心與指導老師謝美婷（左）合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

2020第三屆全國青年侍酒師盲飲品評競賽，龍華科技大學觀光休閒系老師謝美婷和師生團隊大放異彩，勇奪校園個人組全國總冠軍、紅酒組特金、白酒組特金三冠王殊榮，謝美婷同時榮獲職業組紅酒特金獎，也是連續2屆拿下三冠王。

由AWI-TAIWAN台灣亞洲葡萄酒學會舉辦的2020第三屆全國青年侍酒師盲飲品評競賽，是2016年第二屆賽事後，再度展開。今年因疫情關係，評審團裁判邀請國內已具有國際侍酒大師協會認證的國際侍酒師資格裁判評分。本次競賽評分方式，參賽選手需於20分鐘內完成2紅2白葡萄酒進行盲測，給予品評，選手除透過感官判斷，還需針對每支葡萄酒的顏色、香氣、口感給予評論與建議。

謝美婷指導系上顏妤倢、曾姿庭、劉奐岑，以及應用外語系陳星妤、PBL互動科技多媒體專班何思緯等同學共同參賽。謝美婷帶隊指導外，也親自上場參與職業組賽事，和同學們一同挑戰與觀摩學習。

最後顏妤倢以專注沉穩表現，發揮實力，獲得評審團肯定，勇奪全國總冠軍；陳星妤榮獲紅酒組特金獎、劉奐岑榮獲白酒組特金獎、謝美婷獲職業組紅酒特金獎；曾姿庭及何思緯，則分別獲得優勝、佳作；龍華師生共獲得4金1優勝1佳作，表現非常出色。

謝美婷表示，參賽選手除觀光系同學外，更有應外系與PBL專班同學一同共同學習。許多同學都是首次參與競賽，在盲飲品評過程中，從對酒類知識的零基礎開始學習，除利用課餘時間勤加練習外，亦不斷以國際標準的英語評比方式品評葡萄酒，訓練過程雖然艱辛，但最終獲得豐美的果實。

觀休系主任胡光復指出，該系致力觀光餐旅專業技能養成，開設的「飲料與調酒實務」課程，近幾年連續在國內外創意飲調大賽、葡萄酒盲飲品評、侍酒師等各類競賽中屢創佳績。2016年第二屆全國青年侍酒師盲飲競賽中，龍華觀休系學子囊括三冠王，成績耀眼。第三屆再度當仁不讓連莊獲得三冠王殊榮，不僅為龍華之光，更顯見觀光系雄厚實力。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生獲獎，並強調，學校致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，並積極鼓勵學生參與各項專業競賽，唯有經過不斷練習與修正才能在競賽中有優異的表現。本次獲獎不僅為學校爭光，同學們更在學習及比賽過程中收穫滿滿，有助提升專業能力，並在其未來職涯規劃上，增添就業實力保證。

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(中時 )