多次聲稱要將操控今年美國大選的「海怪」（kraken）揪出來的知名挺川律師鮑爾（Sidney Powell），最終仍吃法院閉門羹。據美媒《CBS》報導，鮑爾在喬治亞州針對選舉舞弊與不在席選票相關的錯誤提出訴訟案，雖然自稱擁有大量證據，結果仍遭法院駁回，為替最新一位川普打官司仍吞敗的律師。

知名挺川律師鮑爾針對選舉舞弊在喬治亞州與密西根州分別提告，但皆遭法院駁回。

喬治亞州聯邦法官巴頓（Timothy Batten）以及密西根州聯邦法官帕克（Linda Parker）皆在7日駁回鮑爾在11月25日所提出的選舉訴訟，並指出原告並沒有起訴權，且提起訴訟的時間太晚。鮑爾原先為川普律師團成員，但傳因她個人陰謀論立場太重，連川普本人也看不下去，早已於11月15日聲明「不再是川普律師團隊的一員，也不是川普私人律師，她將以個人身分執行法律業務」。

美媒《ABC新聞》指出，巴頓在聽證會上表示，原告正尋求與大選相關的「可能是有史以來非比尋常的救濟，他們希望本庭以他們自身判斷取代250萬投票給喬治亞州選民的判斷，我不願意如此」。

帕克也表示，鮑爾所提的訟案時間太晚，稱「如果原告真的關切選舉機器與軟體上的法律問題，早該在大選前提出─然而他們什麼也沒做」；而她聲稱川普大選結果遭竊，也不過是自己的推論與揣測，強調在缺乏證據下，想要靠法院判決翻盤可謂「大勢已去」。

在被川普「切割」後，鮑爾先前在喬治亞州與密西根州提出訴訟，控投票機作票，以及觀察員無法監察開票等選舉舞弊問題，不過卻出了一連串低級錯誤反被抓包，例如在密西根州的法律文件中，誤將字與字之間空格移除，反而成為一大長串難以辨別的英文字；而在喬治亞州甚至還將「轄區」（DISTRICT）拼錯成「DISTRICCT」以及「DISTRCOICT」，反成了媒體焦點。

不過，一名鮑爾的同事聲稱她將繼續提出上訴，認為法官根本沒好好檢視所提證據，「我們仍會在上訴中贏出的」。

(中時新聞網)