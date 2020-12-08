駐日代表謝長廷返台拋出日本核食（福島五縣市食品）進口議題震撼彈。民進黨立委邱志偉今天在立法院質詢時呼籲依照科學根據，或是可以分階段分縣市解禁。衛福部長陳時中也說，福島五縣市食品各方面都沒有超標的可能，對日本其他食品的檢驗，也都沒有超標，「百分之九十九驗不出來。」

邱志偉指出，台灣要加入日本主導的CPTPP，最主要的障礙一個來自中國大陸，他們想要搶進，中國大陸加入之後就不會讓台灣加入；另一個就是日本福島五縣市食品的解禁，他過去率團拜訪日本議員，日方都表達對於單純的科學問題為什麼變成政治議題，感到相當不解。

邱志偉說，政策應該要跟著科學走，如果科學上沒有核安問題，是不是應該考慮調適？比如被畫進五縣市之一的千葉縣，實際上距離福島一千公里，千葉人很多根本沒去過福島，且迪士尼樂園就在千葉，一年多少人去，難道都在吃核食？他質詢陳時中，食藥署過去有委託台大從106到108年做日本食品的輻射檢驗，有何結果？

陳時中表示，檢驗結果顯示各方面都沒有超標的可能，更重要是從檢驗開始到現在，對日本其他食品的檢驗，也都沒有超標，「百分之九十九驗不出來。」

邱志偉問行政院長蘇貞昌，加入CPTPP是否有必要性與急迫性？蘇貞昌表示，當然有必要，能夠加入都最好，但這不叫急迫，是要爭取努力加入。邱志偉呼籲蘇貞昌能考量，至少分階段從千葉或是群馬這些比較遠的縣市逐步解禁，蘇貞昌強調，一定維護國人安全，對於相關食品安全態度就是依據科學證據與國際標準，但政院現在都還沒談論到這問題。

邱志偉認為加入CPTPP的關鍵就在台灣會不會開放福島五縣市食品，不解套的話，日本就不可能支持我們。蘇貞昌表示，日方的立場他很了解。邱志偉呼籲，既然無可迴避，就應該勇於面對，「超前部署」，做到讓日方跟國人都可以接受，很多國家也是分階段分縣市解禁，福島保留最後再考量，政院應參考這樣的做法。

(中時 )