大甲西勢海堤大幅3D彩繪，呈現海洋為主題的螃蟹、鯨豚及海鳥等可愛構圖。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

豐原大道4段自行車道重新鋪設路面，並於出入口增設置車阻避免汽、機車闖入。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

騎乘豐原大道自行車道可順遊廟東夜市，品嚐清蒸蝦仁肉圓等美食小吃。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲蔣公路夜市的粉腸、楊桃汁、肉圓、水煎包等美食小吃值得一一品嚐。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

騎乘濱海自行車道大甲段可順遊鎮瀾宮、文昌祠及貞節牌坊等古蹟景點。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為優化自行車道及打造更舒適便利的騎乘環境，台中市觀光旅遊局投入800萬元整修濱海自行車道大甲段及豐原大道4段自行車道設施，除重新鋪設受損路段，並改善休憩節點，工程歷時約4個月，日前修繕完成，歡迎車友享美食、遊古蹟、賞生態與海景更舒適便利。

濱海自行車道大甲段全長3.5公里，北起松柏漁港，南至北堤西路。觀旅局長林筱淇表示，由於車道沿海堤設置，易受海風侵蝕，部分路面嚴重風化、崎嶇不平，且周邊景觀設施也鏽蝕而不堪使用，本次工程進行鋪面順平改善、既有導覽圖及指標牌面更新。

另豐原大道4段自行車道因路面破損且常有汽、機車闖入自行車專用道，也於部分路段重新鋪設路面，並於出入口增設置車阻避免汽、機車闖入，自行車道騎乘環境優化後，讓旅客騎乘起來更加舒適安全。

濱海自行車道大甲段緊鄰海邊，車友可順風騎乘，遙望湛藍大海，其中大甲西勢海堤大幅3D彩繪，以海洋為主題的螃蟹、鯨豚及海鳥等可愛構圖。沿路矗立一排排高聳入雲的白色風車，不僅可觀察豐富的河口生態，也可順遊「匠師的故鄉」，參加觀光體驗活動。

觀旅局表示，除海岸生態景觀，亦可由北堤西路接環島1號線往南進入大甲市區，參訪90多年歷史的日南火車站，或大甲鎮瀾宮、文昌祠及貞節牌坊。若是騎乘豐原大道自行車道則可順遊廟東夜市，品嚐清蒸蝦仁肉圓、菱角酥、蚵仔煎及鳳梨冰等，享受豪邁用料及傳承美味。

(中時 )