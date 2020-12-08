立法院今針對9項與萊豬行政命令進行朝野協商。但由於民進黨昨在委員會審查期間，挾人數優勢，逕自將在野黨提出的27項附帶決議包裹送交院會，導致提案立委均無法就各自主張與行政部門討論，引爆國民黨怒火，今天朝野協商一開始就主張昨天委員會無效，但民進黨態度強硬，藍營怒甩麥克風，退席抗議，協商破局。

萊豬行政命令已審查近3個月，本月25日若送不出委員會將由行政機關自行宣布生效並執行。昨天立院經濟委員會審查農委會提出的「農防字第1011473960號公告」行政命令，原定另外針對27個附帶決議案，包含針對進口美豬的標示、完整查廠等進行聯席審查。

但在昨天委員會上，民進黨立委在發言前就提案停止討論，當國民黨團台下提出程序問題時，經濟委員會召委賴瑞隆非但不處理，反而在休息3分鐘後於混亂中進行表決，當時議事組人員沒有按鈴，也沒有就位，部分立委也尚未回到議場，國民黨立委抨擊已違反議事規則，根本是「一分鐘委員會」，放話要在今天朝野協商提會議無效。

今天立法院長游錫堃針對9項與萊豬行政命令進行朝野協商，但由於昨天經濟委員會的爭議未解，國民黨多位經濟委員會委員都到場提出異議，主張委員會無效、要求重開。

國民黨立委林奕華表示，昨天經濟委員會召委賴瑞隆明明宣布休息10分鐘，後來才過幾分鐘，就直接宣布開會表決，將在野黨要求的27個附帶決議案全案保留送出委員會，當時既沒按鈴，連議事人員也不在場，直接沒收在野黨的發言權，因此會議當然無效。

民黨立委鄭麗文也強調，立院的核心就在委員會，結果，昨天連附帶決議的提案人都還沒說明案由，民進黨就宣布暫停，沒收提案，太過粗暴。她說，要表決民進黨一定贏，但所有民意代表都有責任告訴行政單位老百姓關心什麼，不然以後在野黨都不用來開會了嗎？所有議案都不用討論了嗎？立法院可以關門了嗎？

國民黨團總召林為洲表示，民進黨立委邱議瑩過去主持委員會處理《勞基法》一例一休修法時，也因為沒處理立委提出的異議，後來到了朝野協商，經調出錄影帶確認違反議事規則，確定會議無效，裁定重開委員會。因此，對於昨天經濟委員會上的爭議，要求朝野必須先就「會議無效」進行討論。

儘管在野群起激憤，但游錫堃並無意回應「重開委員會」的訴求，當下也宣布休息10分鐘，民進黨團書記長莊瑞雄在休息期間，大聲怒嗆國民黨相關的案子早已討論完畢，經濟委員會召委才會裁示停止討論，國民黨是在胡說八道。

此話一出，國民黨團總召林為洲氣得將麥克風甩到地上，資料也全部往前丟，拍桌怒嗆，雙方僵持不下，國民黨旋即即抵退席抗議，協商宣布破局。

經查，27項附帶決議在昨天經濟委員會上，並未逐一討論，相關提案委員也未有發言機會。

(中時 )