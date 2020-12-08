台鐵猴硐至瑞芳段沿線自4日大規模走山，致雙向中斷，台鐵局正全力搶通中。台鐵局統計至8日10時止，共影響13列次、旅客人數約1126人，累計影響471列次、旅客人數44169人。台鐵局公布行車計畫，8日至13日，共6天增開5410次樹林=七堵，沿途停靠樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵，紓解上午7時34分發車目前停駛的410次上班人潮。

瑞芳=猴硐間市區公車接駁，自5時30分至10時止，共開行客運8班車、疏運旅客約57人；累計共開行客運176班車、疏運旅客約938人。公路客運協助疏運台北至宜蘭、花蓮監班車，統計至10時止，共開行客運376班車、疏運旅客約7067人；累計共開行客運7537班車、疏運旅客約16萬5280人。

六天期間，部分列車增停如下：441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站；324次增停鹿野站；203次增停南澳站；401次增停南澳站、東澳站。

至於今起至10日止，共三天的列車行駛計畫，樹林往東部之對號列車，自樹林至宜蘭間停駛；因編組運用關係全區間停駛共7列次：樹林=台東642次，樹林=花蓮605、212、241次，樹林=蘇澳262、261次，台東=花蓮611。

因編組運用關係，部分區段停駛共7列次：七堵=花蓮間停駛272、175、271、280、282次，調整開行區間為1次從七堵=高雄=台東=花蓮行駛、2次從花蓮=台東=高雄=七堵行駛。

台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐，支線：平溪線、深澳線停駛。東部往北行駛至宜蘭站，西部往東部跨線列車行駛至七堵站，東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(中時 )