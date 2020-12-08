高雄有一名婦人日前行竊被抓，該名婦人找來民進黨高雄市議員韓賜村來關說，此等行徑讓在場民眾都傻眼。有網友起底韓賜村背景，赫然發現他在今年5月因疑似闖紅綠而撞死人，網友對此狠譏，「撞死人的議員關說偷竊的民眾，絕配啊」、「好優秀的選民服務喔」。

據《中視新聞》報導，高雄一名婦人6日在藥妝店偷竊被抓，店家報警處理，沒想到該名婦人竟打電話找韓賜村來關說，而韓賜村一來還質問店家為何要抓人？離譜行竟讓民眾看不下去。對此，韓賜村喊冤表示，他只是想了解事情經過，沒有要干預案件，是因為店員態度不佳，才致電向主管反應。

對於韓賜村稱只是友善了解案情，批踢踢網友譏諷表示，「民進黨的酒駕總召」、「正義善良，都回來了」、「友善了解案情，哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「友善了解」、「這議員喔，呵呵」、「台灣價值，冥紙進補」、「憑什麼店員態度要友善？議員態度就好嗎」、「好優秀的選民服務喔」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢高雄版網站）

還有網友挖出韓賜村過往黑歷史，「撞死人的議員」、「笑死，會關說還會撞人，很會」、「撞死人的議員關說偷竊的民眾，絕配啊」、「現在耍官威要壓竊盜，民進黨籍的做什麼都可以被原諒」。

韓賜村5月7日闖紅燈撞傷55歲余姓騎士，騎士搶救5天後依舊不治身亡，期間家屬在網路爆料，韓賜村想透過權力意圖壓下消息，事情後來曝光，但死者妻子因悲痛欲絕跳樓輕生，幸虧遮雨棚成為緩衝物，才撿回一命。不過，韓賜村堅稱自己沒有闖紅燈。

高雄地院本月24日開庭，韓賜村依舊否認闖紅燈，認為是雙方號誌燈「時差」導致車禍發生。法官卻持卷宗內路口彩色監視器畫面質疑，強調畫面清楚拍到、當時死者行進方向為綠燈，但韓仍堅持雙方燈號都是紅燈。檢方認為韓強辯且無真心悔悟，建議法官量處適當刑期且不予緩刑，韓表示一切尊重判決。法官表示，12月10日將對此案宣判。

(中時新聞網)