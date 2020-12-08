今(8)日立院黨團第一次就萊豬進口議題進行朝野協商，但過程卻不順利，國民黨團抗議昨日的經濟委員會聯席排審中，主委剝奪國民黨立委的發言時間，就直接將全案表決送出委員會，要求確認該會議是否有效，再行協商；卻遭民進黨立委莊瑞雄插嘴批藍委「白賊」，引發國民黨團暴怒，立委鄭麗文更忍不住怒砸咖啡，要求莊瑞雄為他的發言道歉。

國民黨團在黨團協商中指出，在正式就萊豬進口的行政命令進行討論前，應該先釐清昨日所進行的、經濟委員會對於該行政命令的排審是否有效，因為國民黨團在會議中毫無發言機會，明明就已經安排程序發言，卻遭到主委無情忽略，直接將該命令進行表決，痛批民進黨靠著人數優勢，暴力表決，根本就不願與在野黨進行溝通。

但過程中莊瑞雄卻插嘴批國民黨的說法根本就「白賊」，表示昨天根本就不是官員答詢；這席話引發國民黨團強烈反彈，要求莊瑞雄為他的說法道歉，黨團總召林為洲將桌上的水杯推倒在地，怒轟民進黨「鴨霸」，鄭麗文更將咖啡杯扔向對桌，高分貝強力要求民進黨團道歉。

見情勢逐漸火爆，立法院長游錫堃立即宣布休息10分鐘，要求立委們冷靜，但場面仍舊混亂，最後藍委集體離席抗議，游錫堃在休息時間結束後只好宣布休會，改期再進行朝野協商。

(中時新聞網)