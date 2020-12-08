「遷僑出谷、翻轉人生」，僑務委員會主辦、龍華科技大學承辦的「2020年產學攜手合作僑生專班成果博覽會」，12月5日盛大舉行，計有3＋4產攜僑生專班辦理學校、亞洲台灣商會聯合總會與NGO組織共31個機關學校團體參與；龍華科大學生宋江陣社團以祥獅獻瑞助陣熱鬧暖場，觀光休閒系、電子及電機工程系師生，更在現場秀出咖啡師立體咖啡雕花、調酒、電腦鼠和AI機器人等學生技藝及競賽成果，不僅成為博覽會亮點，同時展現龍華科大產攜僑生專班在台學習的優異成效。

僑委會委員長童振源在博覽會致詞時表示，產攜僑生專班具有「國際化、全球化、在地化」三大優勢及三三輪教制特色，3個月在學校訓練、3個月到企業實習，長達7年時間留在台灣學習，透過全方位技能教育，提升僑生未來發展契機。

他指出，僑委會輔導開辦產攜僑生專班成果亮眼，明年將有第一屆專班畢業生，首屆畢業生備受企業青睞，期盼透過僑生專班計畫，培育更多優秀的人才，未來僑委會也會與人力銀行合作建立平台讓僑生協助產業發展，達到「遷僑出谷、翻轉人生」，僑委會也會提供更多舞台，讓僑生在全世界發光發亮。

受邀致詞的龍華科大校長葛自祥則說，該校自106學年加入3＋4產攜僑生專班計畫，目前有觀休系、電子及電機工程系共7個僑生專班，約277名學生，僑委會對僑生專班計畫審核嚴謹，並親自去學校訪查，看課程設計或實習廠商是否符合規定；由於僑生華語文能力較佳，入學後能較快開始學習專業，語文和生活適應能力表現良好，龍華科大明年將會有第一批電機系畢業生，除返回僑居地貢獻所學外，也有不少學生傾向留在台灣，開展新的人生。

龍華科大產攜僑生專班成果豐碩，第一屆3＋4電機系僑生30名，成績第一名越南僑生農桂隆將計畫繼續升學國立大學研究所；該班僑生由於產學工作表現優異，群浤、旭德、矽格公司等合作廠商皆表示要留任同學，升職為工程師並保障薪資35000元以上。第二屆電機系大三越南僑生王美萍保持第一名成績，產學工作表現特優，已升職為群浤公司小組長；越南僑生傅萬源通過華語文能力測驗level 3進階級，產學工作表現特優，亦已升職為矽格公司小組長。

目前就讀龍華科大電子系僑生專班的馬來西亞僑生鄧健明、黃敬俊、印尼僑生張慧慧，在高苑工商階段就由該校老師指導下，參加2018第十四屆單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽，獲得智慧家庭機器人高中組第四名佳績。電子系大一印尼僑生黃伶俐多益成績達930，語文能力非常優異。

另外，觀休系第一屆產攜僑生專班共有73人，目前約有4成同學實習期間表現優異，已由技術生轉任正職聘用，其中來自越南的唐金鳳在城市商旅南西館任職，因工作認真負責除轉正外更擔任組長，表現良好深受主管讚賞。來自緬甸的趙家杏在君悅酒店亦因工作表現良好轉任正職。來自越南的陳富有，目前己在爭鮮企業轉任正職，月薪亦已超過3萬。

在新冠肺炎疫情仍嚴峻，觀光旅遊業多數技術實習生被減少排班時數狀況下，龍華科大實習生仍能轉任正職並未受影響，實屬不易。龍華科大產攜僑生專班就學實習無縫接軌，並可累積專業實務經驗，對於學生畢業後回到家鄉就業或創業都能有實質助益。

(旺報 )