中鋼(2002)將於本周開出明年1月和首季盤價，隨著原料價漲以及需求續強，市場預期將是漲定了且漲幅擴大，今早中鋼股價平緩，但中下游的燁輝(2023)、春源(2010)、聚亨(2022)、美亞(2020)、官田鋼(2017)等股均上漲，醞釀重啟一波漲勢。

中鋼開月盤的熱軋內銷盤價已連續上漲6個月，在國際原物料價格續強、整體下游需求轉佳，且中國大陸鋼品等國際鋼價續漲帶動，中鋼目前預期價格漲勢至少持續到明年首季。

從原料來看，受惠於大陸與歐美汽車、家電等復甦力道強勁、國際鐵礦砂每公噸漲破130美元，創七年來新高、以及全球鋼材需求力道增強，國際鋼價大漲，中鋼預計12月11日開出的明年1月和第一季內銷盤價可望上漲，市場預料，開月盤的熱軋產品將連續第七個月漲價，開季盤的棒線等鋼品，每公噸可能上漲逾千元，漲勢擴大。

中鋼元月盤價續看漲，可望帶動中鴻(2014)明年1月盤價同步開高，也將挑戰連續第七個月漲價。中鋼、中鴻第四季獲利預估比上季續增，明年首季獲利仍看好。

中鋼、中鴻因先前股價大漲，今持續高檔盤整，下游的燁輝、春源、聚亨、美亞、官田鋼等股均上漲。官田鋼(2017)股價回到票面。

線材廠官田鋼隨著第四季鋼價調漲且出貨增加，第四季可望受惠漲價，挹注獲利比上季增長。

受惠鋼價止跌回穩，需求成長，官田鋼第三季單季EPS 0.03元，結束先前連續6季的虧損。前三季每股淨損縮減至0.17元。

受惠鋼市熱絡，官田鋼10月營收3.29億元，年增33%，自結營業淨利2662萬元，單月歸屬予母公司稅後淨利1704萬元。預期11月、12月可望持續獲利，全年挑戰轉盈。

鋼管廠美亞第三季營運增溫，單季EPS為0.75元，優於去年同期之表現，前三季EPS為1.32元，展望第四季可望持續受惠漲價，全年獲利力拚與去年持穩。

(時報資訊)