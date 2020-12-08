看好雲端運算、5G及電動車將持續推升台達電(2308)營運成長，美系外資出具最新報告將台達電第4季營收預估上調4%，維持台達電「買進」評等，目標價調升至272元，不過台達電因短線股價漲多，今天盤中股價逆勢下挫。

台達電於2017年進行組織調整啟動轉型，以「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」為新三大業務範疇，設立電動車方案事業群(EVSBG)、嵌入式電源系統事業群(EPSBG)、商用電源事業群(MPBG)、零組件事業群(CPBG)及風扇暨熱傳導事業群(FMBG)、機電事業群(IABG)及樓宇自動化事業群(BABG)、資通訊基礎設施事業群(ICTBG)及能源基礎設施事業群(EISBG)等9大事業群，落實公司產品往「解決方案」及「系統產品」方向發展策略，並將電動車視為集團重點發展業務，希望轉至如：工業自動化(IA)及車用等高毛利產品，隨著各事業群及車用已逐漸進入收割期，讓台達近幾年獲利穩定成長，今年業績更無畏新冠肺炎疫情展現強勁成長力道，今年第3季營業淨利為104.47億元，季增12.76%，營業淨利率為13.45%，季增0.34個百分點，年增5.9個百分點，同步創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為83.9億元，季增10.4%，年增63.5%，若扣除108年第2季收購DET一次性收入，單季稅後盈餘創下單季歷史新高，單季每股盈餘3.23元；累計前3季合併毛利率為30.77%，營業淨利為216.92億元，營業淨利率為10.63%，稅後盈餘為180.54億元，每股盈餘為6.95元，累計前10月合併營收為2302.04億元，年成長3.21%。

在最夯的電動車方面，由於許多國家地區在2030年碳排放標準愈來愈嚴格，預估2030年電動車佔整體車市的滲透率將從目前的2%拉升到10%到12%，台達電董事長海英俊表示，一般來說，電動車接單週期要3到4年，目前出貨的產品都是3到4年前拿到的訂單，以在手訂單來看，電動車發展可預期，有機會好幾年。

展望第4季，海英俊表示，今年第4季雖然不會比第3季好，但會比去年同期好。

美系外資表示，雲端運算、5G及電動車可望持續驅動台達電未來幾年業務及利潤率，受惠於消費性產品相關需求、遊戲機及NB等，以及大陸非常強勁的自動化需求，我們將第4季營收預估上調4%，並預期台達電將可在未來實現獲利年複合成長20%，並調整2020年/2021年/2022年收益將增長2%/6%/4%，維持台達電「買進」評等，目標價由240元調升至272元。

(時報資訊)