中鋼累計前11月報表轉虧為盈，中鋼董事長翁朝棟表示，這應歸功於全體員工的努力，且對於國際鐵礦砂每公噸漲破140美元，他認為，超過140美元就不合理，這對中鋼而言，是一項嚴厲的挑戰，中鋼不敢大意，將繼續降低生產成本，期能確保努力的成果。

對於中鋼這次同步公佈11月份合併營收和盈餘，翁朝棟指出，主要是集團報表都結算完了，就適時公布，累計前11月業績已轉虧為盈，這是中鋼自建廠以來最辛苦、也是最大的挑戰，因67年雖有一次虧損，但當時是剛建廠不久，還在學習曲線階段，但去年中鋼不僅面臨美中貿易大戰，與美國祭出232條款，導致整個供應鏈斷鏈，加上去年底受到新冠疫情影響，整體需求盪到谷底，情況比金融海嘯時嚴重，也是中鋼建廠49年來面臨的最大挑戰和危機。

同樣的，日本和韓國鋼廠也都面臨相同的危機，所幸中鋼在公司上下的努力與企業工會的同心協力，不斷的調整和降低成本，由最先目標的降低36億，提升到降低50億元成本，且高級產品也提升到佔總產品的48％，把傷害降到最低，才有今天的成就，這一切都是所有同仁的功勞，這不僅是公司最大的收穫，也是他服務中鋼40年來最感到榮耀的一刻。

至於國際鐵礦漲到145.3美元，是否隱藏是急漲急跌的危機，翁朝棟認為，鐵礦高漲只要超過140美元，顯然不合理，最好的價位在120～130美元，因此中鋼不敢掉以輕心，將繼續努力降低生產成本，來確保努力的果實。

(工商 )