日前艋舺青山宮遶境，鞭炮、嗩吶吵3天3夜讓當地居民半夜睡不著，報警都沒用，還有民宅被鞭炮炸到起火，也讓一名網友開始思考，到底台北要住哪裡才不會被宮廟繞境吵到，「大直天母可以嗎？」在眾多討論中，大家一致強推陽明山「無光害、無噪音，空氣乾淨，天上人間！」、「多賺錢搬到陽明山吧」。

一名網友在臉書《爆怨2公社》PO文問道，台北住哪裡才不會有宮廟繞境、安靜好睡，對此，網友們紛紛留言推薦，「天母很安靜⋯在有外送平台之前，晚上8點之後很多店家都休息吃不到宵夜」、「大直天母有宮廟，但不敢那麼囂張」、「奇岩是沒看過廟會在遶境」、「只要不是住大馬路邊，應該都還好」。

以及台北市中心、民生社區大家也覺得很安靜，「我在民生社區附近住了一年多，沒聽到過宮廟出巡的聲音」、「博愛特區」、「信義區、中正區、中山區、大安區」，還有人說可以住殯儀館、公墓旁邊，「只有這裡鑼鼓喧天都要靜音而過」。

而這些地點當中，最多網友推薦的就是陽明山！「無光害，無噪音，乾淨的空氣，清脆的草原，而且還有一些野生水牛，可以陪你聊天，彷彿置身在天上人間」、「陽明山只要山上應該都不會有」、「陽明山擎天岡」、「多賺錢搬到陽明山吧」。

(中時新聞網)