央行出手打房，不過，前台南縣長蘇煥智表示，由於全球多數產業萎縮，政府應該採取的政策是「打房與疏導並重」的政策！目前全國空屋率超過10％以上。降低炒作更有效的方法應該是課徵空屋稅丶空地稅，並提高囤房稅，才是真正的解決方案！

為抑制房市炒作，中央銀行昨天罕見在理監事會召開前提早出手，一口氣通過4大選擇性信用管制措施，範圍與力道均是前所未見。

蘇煥智在臉書表示，央行宣布修正「房地產信用管制措施」，收縮房地屋貸款額度。具體內容包括：公司法人第一戶房貸限貸六成、無寬限期，第二戶以上房貸限貸五成，無寬限期；自然人部分，第三戶以上房貸限貸六成，無寬限期；高價住宅貸款（俗稱豪宅貸款）維持目前六成、無寬限期規定；購地貸款部分，限貸6.5成，保留一成動工款，並檢附具體興建計畫；餘屋貸款限貸五成。

他說，整體而言，縮減融資額度，對打房的確會有一定的效果。但由於全球多數產業萎縮，許多濫頭寸沒有可以投入的產業，所以只好投入比較安全可靠的房地產。因而如何引導資金進入其他具發展性的產業，仍然是關鍵。所以應該採取的政策是「打房與疏導並重」的政策！

從降低房地產炒作的目標而言，蘇煥智表示，目前全國空屋率超過10％以上。如何降低空屋率、增加持有成本？更有效的方法應該是課徵空屋稅空地稅（但因人口外移導致的空屋、空地，應不能課空屋稅或空地稅）；並提高囤房稅（增加持有累進稅率）才是真正的解決方案！

至於疏導政策，他說，政府太多不合理的管制措施是造成各行各業的投資障礙，政府應該成立任務編組，全面鬆綁不合時宜、不合理的投資障礙。此外，政府也應解構中央集權集稅體制，權力財稅更大的下放，賦予地方更大財政及權限，使地方能夠自立自強，活力振興。

(中時 )