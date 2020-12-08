受到新冠肺炎疫情影響，日職今年球季延後開打，其中陳偉殷、陳冠宇效力的羅德隊也大受影響，季中球隊一度多達11人確診，陳冠宇透露一名確診選手休息室就在他隔壁，也影響到球隊爭冠的軍心，陳冠宇返台後結束14天隔離，讓他感嘆，「能安全回來台灣是很開心也幸福的事！」

羅德隊今年10月初正值爭冠關鍵期，但當時爆出球隊發生群聚感染，11人確診其中7名是選手，不乏主力球員中標，是日職確診最多的球隊，陳冠宇透露發生當天全隊陷入陰霾，「當時大家都沒有戴口罩，因為拖太久了，防疫心態有點懶散，被感染的人休息室在我旁邊，發生確診後才更謹慎。」

陳冠宇透露當時距離球季結束只剩2個月，防疫辛苦之外又面臨爭冠壓力，連心情都變得很「阿雜」，「確診的確對球隊氣氛影響很大，不過回想起來自己在這一年各種經驗都有了，這算是旅日10年來最辛苦的一年，雖然很驚險，但今年能完成比賽已經算是不幸中最好的事情。」

返台後陳冠宇透露出關第一件事情就是到理髮店剪髮、染髮，以完美姿態出席今日新北富邦U18國際城市邀請賽記者會，對於能平安返台他心中也充滿感謝，「感謝台灣醫療有把疫情控制住，能回台灣自主訓練真的很開心。」

去年12強陳冠宇狀況調整不錯，但今年受到疫情打亂賽程和訓練計畫，陳冠宇坦言過程很倉皇導致狀態不佳，回顧旅日10年經驗，他感謝教練給予很多經驗，「整年待在一軍是不容易的事，每天都要調整好狀態、自己又不能受傷，現在覺得只要能完整待在一軍又沒受傷的選手都很厲害，未來也想朝這個方向努力。」

羅德隊投手陳冠宇返台參加新北富邦U18邀請賽記者會。（李弘斌攝）

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