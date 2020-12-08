嘉縣驚傳夫妻住家內中毒 命危送醫搶救中 13:232020/12/08 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉縣驚傳夫妻命危 雙雙送醫搶救中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉傳出一對疑似夫妻的男女一同喝農藥輕生，消防局12點49分獲報後，陸續將兩人送醫，初步了解，兩人疑似喝了農藥、清潔劑，目前女性患者送嘉義榮民醫院，男性患者送嘉義長庚醫院，事發經過警方正在調查中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 台中小貨車撞機車 夫妻雙載噴飛雙亡 小貨車撞機車 夫妻噴飛雙亡 (中時 ) #患者 #嘉義 #醫院 #夫妻 #輕生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3北上竹南路段火燒貨櫃車 警封鎖車道搶救 11:242020/12/07 社會 姊停車場爆頭慘死 雙胞胎妹追兇1年 高大成：死因恐不單純 11:352020/12/08 社會 台中太平憂鬱男 留遺書後墜樓亡 17:152020/12/05 社會 全台都是攝影棚 向影視業招手 04:102020/12/06 地方新聞 男子疑事業壓力大自家8樓墜落 倒臥社區中庭送醫不治 11:522020/12/05 社會 嘉縣溪口陀螺隊 5學生全獲獎 04:092020/12/08 地方新聞 豬肉出口 嘉縣肉品市場當國家隊 04:092020/12/07 地方新聞 川普律師朱利安尼染新冠 驚傳已經送醫 07:432020/12/07 國際 社會熱門新聞 妹子驚見台積電男友「手機秘密」狂發抖：好奇心害死人 - 社會 姊停車場爆頭慘死 雙胞胎妹追兇1年 高大成：死因恐不單純 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 為錢放棄3名女兒 她曝生母視錢如命惡行「感謝婆婆救了我」 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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