嘉義縣水上鄉傳出一對疑似夫妻的男女一同喝農藥輕生，消防局12點49分獲報後，陸續將兩人送醫，初步了解，兩人疑似喝了農藥、清潔劑，目前女性患者送嘉義榮民醫院，男性患者送嘉義長庚醫院，事發經過警方正在調查中。

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