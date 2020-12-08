就讀大學三年級、在企業實習的「小甄」，日前發現自己的兩側下巴常出現腫脹情況，但只要多喝些水、腫脹感就會消失，讓經常接觸人群的她多次感到羞於見人，就醫檢查才知是唾液腺結石造成唾液腺炎；她因擔心手術治療會留疤，一度很害怕，經建議接受「唾液腺內視鏡手術」，終於取出結石、重拾自信。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸指出，小甄首次到門診就醫時心情相當忐忑，她自述，兩側下巴反覆腫脹的情況已經嚴重影響生活，雖經檢查後知道問題所在，但非常擔心手術切除下頷腺會留下頸部疤痕、傷害顏面神經，一直無法下定決心接受治療。

許哲綸表示，唾液線會分泌唾液濕潤口腔、維持口腔清潔並幫助消化，但若其因為結石而阻塞，不但會出現疼痛感、還影響唾液分泌的功能，且唾液線腫脹的情況時好時壞、時間不一定，影響臉部美觀，也讓患者情緒隨之起伏。

許哲綸說，「唾液腺內視鏡手術」是經由唾液線分泌的自然孔，以逐步撐開或局部切開的方式，將大小僅1.6釐米的內視鏡，搭配藥劑沖洗與取石儀器、鈥雷射進入腺體內取出結石，可降低手術後的神經併發症、保留腺體功能且避免在頸部留下疤痕，但此內視鏡手術仍會因結石大小、生長位置等因素而有侷限性。

小甄經接受醫生建議，採用「唾液腺內視鏡手術」治療，順利取出唾液線結石且完全沒留下疤痕，恢復良好。許哲綸提醒，補充足夠水分、避免抽菸可保持唾液管道暢通並降低結石發生機率。

(中時 )