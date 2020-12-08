今年勇奪世界巧克力大賽金牌的屏東「福灣巧克力」，挾台灣之光美譽，趁勢和各大知名品牌推出聯名商品，不料卻因一篇網文，在崛起路上跌了一跤。桂冠開出第一槍，宣布停產與福灣聯名的巧克力湯圓，距湯圓12月4日發表上市，不過才幾天時間。

「福灣巧克力」早年因發展餐飲、旅宿不如預期，許家父子改研究精品巧克力，並發出「台灣可可豆要讓全世界知道」的豪語。事實上，他們也做到了，福灣不僅多次拿下世界級大獎，更推出聯名商品，打響口碑。

11月15日，一篇在網路論壇｢Dcard｣發出的抵制文，把許父多年前的性騷擾事件，及兒子、福灣創辦人許華仁罵性騷被害人私生活混亂的事件，全部寫出來，再詳列與福灣合作的品牌，呼籲｢拒買性騷巧克力｣。

「過去性騷擾的新聞好像都被淡忘了，在這裡幫大家回顧一下」，文章殺傷力之大，讓原本不知道這件事情的網友頓時對福灣改觀，好評變負評；甚至還有人直呼「好險沒買」。

這篇文章吸引近萬人按讚、逾300則留言。大廠桂冠擋不住網友砲火，宣布終止合作，巧克力湯圓也成了最短命的桂冠湯圓。

(中時新聞網)