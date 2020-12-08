台中市長盧秀燕表示，研考會主委吳皇昇與團隊花費一年時間規畫推動數位市民虛擬卡（台中e指通），讓台中市的市民卡後發先至。（盧金足攝）

台中市民卡後發先至！市府規畫「台中e指通」虛擬市民卡，預計明年春節後上路。市府研考會主委吳皇昇8日在市政會議專案報告規畫建置「台中e指通」數位市民平台，隨著手機使用的普及，讓民眾「隨開、隨掃、隨用」，就能獲得即時專屬的市政服務或資訊，並將整合明年預計推動之公共費用支付平台，提供市民便捷的整合式市政服務。

市長盧秀燕表示，推動數位市民虛擬卡（台中e指通），結合民眾申辦案件、繳費查詢、活動通知、場館進出借閱、市府好康優惠等多項功能，達到市民卡本身主要目的，並網羅更多服務系統，未來也會持續擴充功能。

台中市研考會主委吳皇昇指出，台中準備迎接數位新時代，隨著手機使用的普及，市府積極建置「台中e指通」數位市民平台。（盧金足攝）

「台中e指通」還包括訊息訂閱、生活資訊查詢、圖書借閱查詢、個人申辦案件查詢、停車費及罰鍰繳納、查詢活動並報名與報到等功能，可以讓民眾依照自己的偏好設定想要收到的訊息，打造個人專屬生活平台。

吳皇昇指出，台中準備迎接數位新時代，隨著手機使用的普及，市府積極建置「台中e指通」數位市民平台，將結合虛擬化身份識別並整合本府LINE官方帳號，讓民眾一機在手就能獲得即時專屬的市政服務或資訊，讓民眾對用「台中e指通」可以「一指通台中」有更多期待。

盧秀燕說，各界關心市民對於數位市民虛擬卡的接受程度，市府推動雙十公車市民限定，為節省現場過卡、綁卡時間，近六成民眾採取線上填寫資料後，再到綁卡申辦地點過卡，可見市民對於數位化、智慧化的接受度高，市府對於推出數位市民虛擬卡（台中e指通）有信心。

「原有的實體卡功能仍然可以運用，透過多管齊下方式，實體、虛擬皆並行不悖，讓市民朋友們可自由選擇」，盧秀燕表示，「台中e指通」第一階段預計於明年農曆年後上線，現階段正積極平台建置及測試，明年的第二階段將進行整合各項公共費用的線上支付管道，目前預算正送議會審查中。

吳皇昇表示，面對資訊發達的時代，善用數位科技為民服務，據此擘畫未來便捷生活的新願景，因此市府規劃建置「台中e 指通」數位市民平台，讓民眾「隨開、隨掃、隨用」。

「台中e指通」具備5大便利功能，吳皇昇強調，包括「一次登入處處通」、「活動訊息不漏接」、「福利好好查」、「超值商店購物優惠」及「行動支付繳費通」，未來也可配合經發局的台中購物節活動洽談店家合作，讓民眾出示台中e指通的數位市民卡即享好康優惠。

「台中e 指通」還包括訊息訂閱、生活資訊查詢、圖書借閱查詢、個人申辦案件查詢、停車費及罰鍰繳納、查詢活動並報名與報到等功能，讓民眾依照自己的偏好設定想要收到的訊息，打造個人專屬生活平台。

明年更將整合預計推動的公共費用支付平台，讓平台整合服務再次升級，目前預算正送議會審議中。

此外，國內公車驗票機均為離線作業，故僅能使用實體票證進行驗票及支付，在「台中e 指通」也有專屬的二維條碼，配合公路總局現已規劃更換公車驗票機升級可支援QR CODE掃碼。

同時因應未來行動化身分驗證及行動支付應用，整合捷運、鐵路、公車、iBike、轉運節點以及停車場，妥善串聯資訊流與金流，市府交通局及中捷公司也將研擬於相關交通運具、場站建置條碼或QR-code等行動支付驗票設備，以利未來規畫搭配，用手機可配合台中交通任意門不再是夢想，「台中e指通，一指通台中！」

(中時 )