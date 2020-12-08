五、六年級生應該都看過！網友分享一款「復古洗髮精」表示，看到就想起小時候的回憶，引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言大嘆，好壞念啊！並讚賞道，去頭皮屑、止癢的能力超強，根本就是臭油頭的救星。
一名網友臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上發文分享「復古洗髮精」，想不到全聯竟然有賣這一款，小時候在阿嬤家的回憶瞬間湧上心頭，應該沒有人不知道吧！從照片中可見，這是款擁有藍色瓶身的洗髮乳，主打去頭皮屑和止頭皮癢。
貼文曝光後，吸引網友討論，「我阿公就是用這個」、「小時候的味道」、「臭油頭用這個改善超多」、「這很好用，抗屑止癢很有效」、「國產的去頭皮屑洗髮精」、「現在還在用耶！真的老牌最好用」、「好懷念啊」、「頭皮都不長痘」。
也有不少網友分享使用經驗，「洗好要潤絲，不然頭髮打結、梳不開」、「洗了頭皮好舒服」、「有點涼」、「上次買粉的，洗了超乾的」、「洗髮乳比較好洗，洗髮粉比較不好起泡。」另也有人說，過去都是出粉末狀的小包，現在終於出洗髮乳了。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時新聞網)
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