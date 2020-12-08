一名網友說，他的父親因為食道癌末期長期住醫院，每次放風時，父親都會帶著一包新的口罩回家，因為醫院每天會發一片新口罩，他自己戴舊的，將新口罩累積起來給孩子，父親說「一直待在醫院，(不換口罩)沒事的」；如今父親過世，該網友一直沒有用那些口罩，難過地說「我捨不得，真的捨不得，就這樣放著、看著口罩。」

該網友在臉書「爆料公社二館」發文表示，「這是父親留給我的口罩」，他說父親因為食道癌末期一直在醫院治療，病情嚴重時醫院都會做探視控管，每次醫院放風時，父親都會回來家裡給他一包口罩，說是醫院每天給一個新的，父親都偷偷存起來，父親自己戴的口罩如果不髒，就沒換一直戴下去。

癌末的父親將醫院發的新口罩留下來給子女，過世後子女仍不用那些口罩。（翻攝自臉書爆料公社二館）

該網友說，他最後一次探視父親時，父親給了他兩包口罩，他問父親「為什麼都不自己戴」，父親則說「不用，我在醫院都沒出去，沒事的！」隔了一周他剛下班到家就接到通知父親過世了，「我一路上沒哭，哭不出來」，直到看到最後在醫院看到父親的遺體，他才哭出來。

該網友說，父親給的口罩，他到現在一個都沒有用，因為捨不得，「真的捨不得，就這樣放著、看著、留著…」。文章讓網友直呼好感動，留言說「不管什麼東西，爸爸給的都是最好的，節哀」、「用沒關係，爸爸也希望妳身體健康不要生病。袋子就留下來，有爸爸的名字跟愛」、「都是爸爸的愛，真的會捨不得。」

(中時新聞網)