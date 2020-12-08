蔡女與暱稱「L太太」因對國外代理孕母法令意見不合，竟在臉書發「11行詩」，該詩各句首字為「XXX你模仿分隔線放屁」及尾字為「去把你的嘴巴擦乾淨理清」，疑為俗稱藏頭詩兼藏尾詩，還發布「妳特麼是範漸還是太閒」等語。「L太太」發覺怒告，蔡女否認，辯稱是對方過敏，台中地院法官認定諧音隱射「犯賤」等語為辱罵侮辱，依公然侮辱罪判罰9千元，仍可上訴。

判決書指出，蔡女在今年3月14日在臉書，以「奧賽真」在不特定臉書使用者可共同看見的頁面留言：「最近L太太又不爽姐，又再罵姐了」、「妳特麼是範漸還是太閒」，並發布她寫的一首「11行詩」。

「11行詩」如下：「X柳飄飄葉吹去，X於罵得火一把，X情起伏那是你，你讀我文壞心的，模樣不讓人說嘴，彷如要人當啞巴，分明很醜把眼擦，隔空自文筆墨乾，線人造謠耳不淨，放下筆來不想理，屁聲連連數不清」。詩中巧妙的藏頭詩有「你模仿分隔線放屁」及藏尾詩「去把你的嘴巴擦乾淨理清」。

蔡女否認有公然侮辱，她強調，她所留言的「範漸還是太閒」等語是疑問句，她是在發洩情緒，而「範漸」是一種動作，是對方正在做的事情，她所寫的詩無人看出有任何人的名字存在，是「L太太」自己過敏，網路上同名同姓的人甚多，不能因為名字相同就提告，「我是被動的」，因「L太太」先罵她是瘋子、很瘋，主動攻擊她，而她是反擊。

台中地院法官認為，蔡女因與「L太太」對國外代理孕母法令解釋意見不合，互生齟齬，藉由臉書貼文辱罵「犯賤」及「放屁」，依社會通念及一般人之認知，「犯賤」、「放屁」均屬粗鄙、輕衊，具貶損他人評價之意，在臉書選擇以「公開」發布，已符合「公然」的要件，且主觀上有侮辱之意甚明，犯後否認犯行，因雙方誤解已深至無法達成和解或調解，「L太太」也提出附帶民事賠償，損害可獲得救濟，而依公然侮辱罪判罰9千元。

(中時 )