古語曾說：弟子入則孝，出則悌。孝道文化作為中國傳統文化的重要內容，是中華民族繁衍生息、代代相傳的優良傳統與核心價值觀。成都，自古也是一座崇文尚禮的城市，兩千多年來，天府文化中的友善與優雅，持續浸潤著一代代的成都人，各種“成都孝”故事也湧現不斷。

如何才能更好地弘揚“成都孝”的文化精神呢？如何講述感人至深的“最美成都孝”故事？12月2日，由成都市精神文明建設辦公室、成都商報·成都兒童團共同策劃推出的2020年“成都孝·家國情”主題宣傳系列活動之“成都孝心一課”雲課堂活動暖心上線，活動對成都的孝心故事化作暖心課程進行講述，聯動線上下平臺，積極弘揚傳統孝德，引導學生知孝、懂孝、行孝。

線上下結合、全方位展現

“成都孝心一課”雲課堂開啟

17歲的吳鐘，面對家庭難關，毅然擔負起照顧家庭的重任；參與家庭心理輔導工作的抗疫醫生張靜；小小年紀就為父親捐贈骨髓的黃鵬軒；面對確診為胰腺癌晚期的爸爸，8歲的袁馨怡成為了貼心的“小護士”......一個個“最美成都孝”故事的背後，無疑展現了成都人所擁有的赤誠之心。

你所理解的“成都孝”是什麼？“最美成都孝”故事又有哪些感人之處？為了讓更多學生群體瞭解“成都孝”背後的故事，活動主辦方於近期深入校園開展“成都孝心一課”雲課堂活動，通過孝心故事視頻講述等形式，將“成都孝”的影響力全面深入學校人群，讓成都青少年感受孝文化，從榜樣的身上學會“大愛”，實現學生影響家庭，從而引發社會共鳴。

(圖/蔣超、殷建提供)

值得一提的是，活動從各學校等選拔語言能力和演講能力突出的青少年作為代表錄製“成都孝心一課”，以同齡人的視角講述孝心故事，用自己的角度和語言與廣大校園進行分享，同時線上上建立微博話題#成都孝家國情#/#成都孝心一課#，聯動本地微博紅人、城市媒體、時評人等頭部網紅進行分享，期待各位市民的參與及分享。

“孝心一課的上線，不僅能夠讓孩子瞭解到一件件孝心故事，更能夠在校園裡形成良好的孝老愛親的學習氛圍，引導青少年傳承發揚“成都孝“精神，傳遞城市正能量。”活動相關負責人這樣表示。

家校社聯動、多形式分享

成都孝系列活動吸引社會廣泛關注

從“孝蓉”電波快閃電台再到成都孝評選活動，從央視“尋找最美孝心少年”節目錄製再到“成都孝心一課”的上線。尋找最美“成都孝”活動體現了成都人以“孝”治家，以“孝”治國的氣度和風貌，可展現了中華文明與天府文化交融的魅力。

其中在“孝蓉”電波快閃電台活動中，活動先後邀請成都閱讀協會會長、成都市女企業家協會會長米瑞蓉，天府文化研究院院長譚平，人民文學獎得主、四川省作家協會副主席羅偉章，中國戲劇梅花獎“二度梅”獲得者、二度“文華獎”獲得者陳巧茹，電影《哪吒之魔童降世》“太乙真人”的配音演員張珈銘，中國內地流行樂女歌手、影視演員、北京市美兒SMA關愛中心理事長馮家妹，電視（電臺）主持人羅小剛，中國內地著名演員、歌手廖健，成都武侯祠博物館首席講解員李志9位名人參與錄製。“孝蓉”電波快閃活動一經推出，吸引了包括老師、家長、學生等在內的眾多市民朋友參與，收聽量達到數百萬人次。

(圖/蔣超、殷建提供)

隨著尋找最美“成都孝”評選活動的啟動，全網開啟了故事分享和人物推薦，自9月1日網路評選通道開啟以來，一個月就有近10萬人次參與活動，超4萬人次參與投票，彰顯了市民對於成都孝的強烈關注。值得一提的是，活動主辦方還特別推薦吳鐘和黃鵬軒兩名成都孝心少年登上央視舞臺，參與2020“尋找最美孝心少年”節目錄製，向全國講述“成都孝”。

活動主辦方負責人表示，孝作為中華民族傳統美德的基本元素，千百年來，已經逐漸發展為包含了修身、齊家、治國、平天下的多元文化體系。2020年“成都孝·家國情”主題公益活動的開展，全面貼合時代背景，講述“大孝”之意，真正實現了以“大孝”影響城市，助力家國發展，全面展示“成都孝”文化。

(中時新聞網)