劉亦菲、趙麗穎是大陸的新生代花旦，劉亦菲以招牌清新脫俗的氣質，而受封為「神仙姐姐」，趙麗穎則是「戲劇女王」，不過陸網今卻再翻出劉亦菲、趙麗穎日前出席活動的同框舊照，劉亦菲手臂圓一圈、暴肥，而身旁的趙麗穎則是又瘦又美，根本仙女。

微博博主「娛小影」今（8日）早曬出劉亦菲、趙麗穎的同框合照，只見劉亦菲身穿水藍色刺繡公主裝，但她卻驚現大餅臉、手臂卻暴肥圓一圈，而身旁的趙麗穎則以黑色低胸單肩禮服入鏡，她身型纖細、俏麗，舉手投足絕美。

趙麗穎以黑色低胸單肩禮服入鏡，她身型纖細、俏麗，舉手投足絕美。（圖／取材自微博之夜微博）

劉亦菲、趙麗穎對比之下，顏值和身材立刻成為焦點，其實這張照片是雙姝在今年1月出席微博之夜的照片，當時的劉亦菲就被指身材發福、豐腴，體態還比一起登台的楊冪、Angelababy、佟麗婭還大了1號。

劉亦菲曬自拍大秀絕美顏值。（圖／取材自微博之夜、劉亦菲微博）

而劉亦菲事後則曬出自拍照為自己平反，只見劉亦菲臉蛋線條分明，五官依舊精緻，顏值依舊是仙氣爆棚，不少粉絲也都為劉亦菲抱屈，認為是角度和禮服的視覺效果所導致。

(中時新聞網)