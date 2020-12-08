新冠肺炎疫情威脅全球人民健康，也重創各國經濟，美國好萊塢連最基本的院線上映都Hold不住，華納兄弟上週已宣布，旗下2021年度在北美發行的新片，在上映當天將同步登上影音串流平台「HBO Max」，突如其來的公告，不僅讓合作方不高興，國際大導克里斯多福諾蘭也對此感到惱火，受訪時公開大罵華納有夠爛，直言「他們正在自毀」。

大導諾蘭與華納兄弟合作出《黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》、《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》等，全數取得票房與評價上的大成功，彼此可謂最忠誠的老拍檔，面對華納的決定，諾蘭怒到不顧情分，他向《THR(好萊塢報導)》表示，「很多業界重要的人士與演員們，睡前還認為自己在為最棒的電影公司貢獻才能，醒來卻發現自己是在最爛的串流平台服務」。

諾蘭更說，華納兄弟擁有一套很棒的機制，可讓電影人的心血無論是進入院線還是家庭之中，都能很好的呈現，但在這段訪談進行的同時，「他們正在自毀」，明言華納兄弟根本不知道自己正在失去什麼，強調這樣的決定「於經濟上毫無道理，這連華爾街的投資人都知道」。

據外媒報導，不只諾蘭這麼生氣，相關合作方其實也是大傻眼，有消息人士透露，華納兄弟公布這重大消息時，並未先跟合作夥伴商量，他們是在宣布的半小時前才告知了合作方，讓眾人措手不及，在華納明年大片《沙丘》、《哥吉拉對金剛》中佔有大股份的傳奇影業，相傳就非常不滿華納的決議，目前還在商討對策，不排除對華納兄弟提告。

(中時新聞網)