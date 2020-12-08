台北高等行政法院駁回中天新聞台假處分案，確定中天新聞台即將在11日離開52黃金頻道，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文提到，對次他提出「三個訝異」，其中包含社會對此案討論並不熱烈，「7旬老翁為抗議「關中天」自焚一事，就是一個跡象，社會豈能輕忽？」

游盈隆提到，第一個訝異是法院似乎已經不是國民黨開的，這肯定是好事，但也不無可能是「權力分立與制衡」失靈的徵候。

第二個訝異則是，中天律師團過度著墨本案中天集團之私人利益，沒有任何著墨在廣大收視群眾之習慣、感情和利益，一言以蔽之，沒有訴求公益，以致要求假處分的正當性銳減。7旬老翁為抗議「關中天」自焚一事，就是一個跡象，社會豈能輕忽？

游盈隆指出，第三個訝異：台灣媒體與社會對此案的宣判，出現罕見消極與冷漠，除了極少數媒體發不平之鳴外，基本上鴉雀無聲；沒有預期中熱烈的社會討論，或許大家都累了。但這絕非自由開放社會的特徵。

(旺報 )