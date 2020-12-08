台北高等行政法院昨（7）日駁回中天新聞提出的假處分聲請，民進黨立委高嘉瑜在政論節目中表示，認為政府沒有讓民眾感覺到NCC委員確實有獨立行使職權，並應主持人要求獻唱招牌歌曲《隱形的翅膀》，此舉卻引發同黨議員王浩宇不滿開轟。對此，高嘉瑜今日發出聲明還原整個發言內容，澄清外界質疑。

高嘉瑜昨在中天政論節目「頭條開講」中表示，政府在關中天的過程中，有許多讓人遺憾的地方，恐讓人懷疑，NCC委員是否有真正獨立行使職權。

一番言論引發王浩宇不滿，今在臉書痛批，「一個投票通過審查的民進黨委員，公然質疑NCC不是獨立行使的機關？嘉瑜妳真的是笑死人。不要以為妳在中天講的內容，綠營支持者看不到。」

王浩宇不滿高嘉瑜質疑NCC、為中天發聲。（圖／摘自王浩宇臉書）

對此，高嘉瑜今聲明表示，對於部分人士批評她在節目的發言，是「公然質疑NCC關台的決定」，顯然與事實不符，昨日完整的發言內容是，「藉由這一次的事件我們重新思考如何形成媒體自律或監督機制，把經營者本身的權力和界線劃分清楚，建立更公開透明的機制」。

高嘉瑜強調，自己是從監督媒體、制度建立、標準一致的角度出發，並非評論中天個案，至於在節目中唱歌，是應主持人一再邀請而臨時起意。高嘉瑜也說，中天員工是專業獨立的個體，希望不要影響員工的工作權益。

(中時新聞網)