美國宣布對我國出售總額2.8億美元戰地訊息通訊系統，儘管美國今年密集對台軍售，被部分人士解讀為力挺台灣的表現，但中華戰略學會研究員張競受訪時表示，美國對台軍售係依據其國家安全政策考量，來決定出售品項之質量，而非滿足求售國本身之軍事需求，因此若是真要進行政治解讀，必須從華盛頓政策需求角度切入觀察，而非濫情地將其視為是否力挺台灣之寒暑表。

張競指出，台北與華盛頓雙方在軍購業務往來業務工作關係，是經過多年經營方能保持高度穩定與默契。但是川普執政期間整個政治運作相當失序，所以才搞出個愛國者三型重新鑑測案。讓雙方軍售關係脫離我行政與立法程序掌控，無端插隊排擠預算，搞到讓我建軍整備作業失序，實在對雙方協調合作工作關係傷害甚為嚴重。

張競分析，本項軍售品項係指陸區野戰通信資訊系統，但其本質就是跨軍種之聯合作戰作業系統，其將如何與現有聯戰指管通情體系，以及各軍種作戰部隊通信與資訊系統相結合，甚至配合整體社會基礎設施，再加上民間通信所可能構成之頻譜干擾，整個系統建構與配置挑戰難度相當高，但從其中卻可用以檢視國軍落實聯合作戰之水準高低。

張競強調，只要不是美國無端硬塞給我們的品項，符合我們建軍需求之系統裝備，原則上都應加以肯定。剩下來就看如何接收裝備、測試驗證、推動教育訓練以及建立保養維護能量，讓其發揮應有效能，唯有如此才不會把一鍋好菜給燒糊了！

(中時 )