聯博投信今舉行2021年投資展望說明會，聯博建議投資人明年在債券部分全球高收債的表現會優於單一國家的美國高收益債。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，自1999年至2020年9月底，彭博巴克萊全球高收益值指數(美元避險)有近7成的機率，表現優於彭博巴克萊美國高收益公司債指數。此外，截至11月底全球高收益債(美元避險)殖利率為4.9%，美國高收益債券殖利率4.7%。因此配置全球高收益債，可以較多元分散的方式參與各區域的收益機會。

在新冠疫情下，各國政府貨幣與財政制激政策並進，2020年全球四大央行(美、歐、日、英)共推出超過3兆美元的購債計畫，為市場挹注龐大的流動性。目前包含美國、德國、日本等主要國家10年期公債殖利率皆降至低檔水準，並預計在2023年前將維持低殖利率的環境，以支撐政府財政支出。

江常維表示，在景氣落底回升期間，短期市場波動仍將持續，但長期而言，高收益債券將受患於經濟緩步復甦以及長期的低利環境。回顧過去，全球高收益債券在景氣復甦期間可望開啟多頭格局。觀察自金融海嘯以來，市場共經歷3次修正期，在美國製造業採購經理人指數觸底反彈時，彭博巴克萊全球高收益債券指數(美元避險)上漲期間平均為23.6個月，期間平均漲幅達43%。

江常維進一步表示，在有利的政策環境下，債券發行市場熱絡更可望提供高收益債市技術面支撐，建議投資人以長期投資的思維，持續布局全球高收益債券，以掌握潛在的收益。

在高收債的部分，江常維認為，目前新興市場高收債仍較美高收多出200個基本點的利差，意味有潛在獲利空間。在新興市場中，偏愛巴西、南非、薩爾瓦多及宏都拉斯，不青睞土耳其和斯里蘭卡等。

(時報資訊)