創建於1827年蘇澳張公廟，是宜蘭縣最早的泉州移民廟宇，現在稱為晉安宮。（宜蘭縣文化局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣文化局今天（8日）指出，宜蘭市林氏家廟追遠堂、蘇澳鎮張公廟2處私有建築物，文化資產審議委員會通過指定為縣定古蹟，讓宜蘭縣的縣定古蹟數量增為40處。

宜蘭縣文化局表示，林氏家廟追遠堂隱身在台灣銀行宜蘭分行旁的巷弄中，創建於1835年，是由福建漳州府下7縣林姓族人共同出資興建，林氏家廟追遠堂雖然歷經多次整修，但大致能遵循原貌，整體配置完整，在縣內許多家廟多已拆除改建情況下，更顯珍貴。

蘇澳張公廟創建1827年，是宜蘭縣最早的泉州移民廟宇，現在稱為晉安宮，張公廟雖為戰後改建，但沿用1925年重修時的木作構件與文物，如木雕是名匠陳銀生的作品，交趾陶是出自名師姚自來之手，廟方在去年參加媽祖文化節活動後，認為廟宇具有高度保存價值，向縣府表達指定古蹟的意願。

文化局表示，新增的2處縣定古蹟是屬於私有的寺廟與祠堂，在指定古蹟後，文化局將協助廟方保存維護，依法先辦理調查研究，再做必要的修復，以延續2座建築的生命與價值。

(中時 )