Yahoo奇摩今天公布2020年度台灣十大新聞人物，前高雄市長韓國瑜市長回歸庶民話題性十足，三度蟬聯冠軍寶座；施政滿意度高漲的新北市長侯友宜搶下第3名；總統蔡英文排名第6；強力背書萊豬的農委會主席陳吉仲以及民調支持度直直落的行政院長蘇貞昌，分別排名第9、10名。

2020年起伏跌宕不斷，Yahoo奇摩今天公布年度十大國內外新聞及娛樂榜單，包括「台灣十大新聞事件」、「台灣十大新聞人物」、「國際十大新聞事件」、「國際十大新聞人物」及「十大娛樂事件」排行榜。

在台灣十大新聞人物方面，Yahoo奇摩指出，選舉議題持續攻佔網友眼球，「韓國瑜」總統大選失利又遭罷免，市長回歸庶民話題性十足，三度蟬聯「台灣十大新聞人物」冠軍寶座。

橫掃817萬票連任成功的總統「蔡英文」排名第6名；施政滿意度高漲的新北市長「侯友宜」也上榜搶下第3名。新冠肺炎成2020重要關鍵事件，也讓防疫國家隊強勢霸榜！鐵人部長「陳時中」與數位政委「唐鳳」因防疫有成，人氣節節攀升，位居第2、8名。

台積電創辦人「張忠謀」三度出使亞太經濟合作會議（APEC），一度與川普、習近平同框奪下第4名。萊劑美豬政策成全民矚目焦點，朝野攻防不斷，砲火連連的「柯文哲」、改變立場為強力背書萊豬的農委會主席「陳吉仲」以及民調支持度直直落的「蘇貞昌」，分別排名第5、9、10名。

Yahoo奇摩列出的前十名及主要的新聞熱度包括：

1.韓國瑜 - 落選又遭罷 韓總回歸庶民

2.陳時中－鐵人大臣 紅在瘟疫蔓延時

3.侯友宜－施政最滿意 2024動見觀瞻

4.張忠謀－APEC同框川習 暢談數位經濟

5.柯文哲－防疫萊豬問題 砲口頻對中央

6.蔡英文－史上最高票 辣台妹連任成功

7.江啟臣－最年輕黨主席 力求凝聚共識

8.唐鳳－跨性別政委 數位防疫有成

9.陳吉仲－一改立場 強力背書萊豬

10.蘇貞昌－民調下滑 嘆「被嫌到流涎」

(中時 )