林宏偉分享在台灣也有類似例子。(圖／翻攝自YouTube)

日本之前有不少女星成年後，還習慣和父親、兄弟一起洗澡，引起網友熱議，沒想到台灣也有這樣的例子，餐酒館老闆林宏偉近日在節目上分享，一名男子因疼愛女友，就辦了附卡給她用，沒想到女方拿去刷家人的東西，這還不打緊，他不能理解的是，女友成年後，還和家人非常親密，讓他無法接受提分手。

林宏偉在《新聞挖挖哇》分享，有一名40歲男子經濟狀況不錯，後來交了小15歲女友，女方家庭也算小康，所以兩人交往時她是沒工作的，男子為了寵女友，就幫她辦了張附卡，一開始女方只是買些日用品和小東西。

之後偶爾父母生日時，她也會用這張卡買禮物，但都會跟男方報備，並用兩人名義一起送，男方也覺得她有幫忙顧到面子，也欣然答應，不過之後越來越誇張，連女方爸爸的輪胎等家庭用品，都用附卡刷。

這讓男方有點不舒服，認為還沒娶進門，不過這些都還不構成真正分手原因，誇張的是他有天到女友家作客，卻發現女友沒穿內衣、只穿睡衣內褲就在家走來走去，甚至女友還說到國高中前，都和爸媽洗澡。

更讓他忍無可忍的是，有天和女友出去玩，女方哥哥也一起來了，結果全程女友和哥哥十指緊扣，他則是獨自在後面提東西，女友還會和哥哥嘴對嘴親親、擁抱，讓他無法接受，最後提出分手。

(中時新聞網)