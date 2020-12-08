高雄市前鎮區捷運凱旋站7日晚間發生火燒車事件，造成一名66歲的謝姓計程車司機被燒成焦屍，警方根據目擊者表示，當時案發計程車在捷運站前排班，車子卻無故瞬間爆炸起火，謝姓駕駛不斷揮手喊救命，但由於附近沒有滅火器，等到警消抵達時，他已經被活活燒死。
消防隊表示，7日晚間10時許接獲通報，捷運R6凱旋站1號出口外有1輛計程車爆炸起火，隨即前往搶救，並在8分鐘後撲滅火勢，遺憾的是，在清理火場時在駕駛座上發現已成為焦屍的謝姓駕駛。
案發現場其他計程車司機表示，謝男平常沒客人時，一有空就會在車上用平板或手機追劇、看影片、玩遊戲以及將手機充電。但警消在燒毀的車上找不到平板，初步研判起火點應該是儀表板附近，消失的平板也有可能是被燒成灰燼，但可疑的是，假設真的是充電引發火警，謝男在第一時間應該逃出車外呼救，怎麼可能會乖乖坐在車上被活活燒死？這一切謎團仍有待火調科進一步調查釐清。
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(中時新聞網)
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