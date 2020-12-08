旅日投手陳冠宇是新北三重人，三級棒球都在新北發展，返台出關後今日參加新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開賽記者會，穀保家商王牌林昱珉則代表新北藍隊出席，林昱珉明年畢業後目標旅外，陳冠宇認為他一定有機會，稱讚甩臂動作是近年最好的左投，相當看好他。

陳冠宇也是穀保家商校友，過去在三級棒球時期幸運遇上好教練，在穀保也獲得「蔡董」蔡明堂賞識，之後才有旅外機會，因此他返台常常回穀保看看學弟。穀保王牌林昱珉今年高三，明年畢業後目標放在旅外，陳冠宇相當看好他。

陳冠宇指出，林昱珉今年狀態好，投球協調性佳，尤其甩臂的動作可以說近年來最好的左投之一，「非常看好他的未來性，不管是旅美還是旅日，應該都有他的舞台。」

「他比我在穀保時好太多了，我以前最多140公里左右，他可以到145以上。」陳冠宇指出林昱珉跟他高中同期相比優秀不少，在記者會結束後親切的陳冠宇還主動找林昱珉聊天，大喊「林昱珉，你什麼時候要旅外？」

林昱珉則說現在長局數均速只有在144公里左右，短局數才能突破148公里，他目前身高178公分、體重僅65公斤，希望自己練壯一點、重訓增加，以提升球速增加旅外機會。

(中時 )