縣議員林秉君倡議原鄉展現多元、融洽及和諧精神，號召10多個散居在都會區的原民協會，共同參與13日在竹北市河濱公園足球場舉辦的「新竹縣原住民族文化慶典活動-歲時祭儀」，讓離鄉背井的原民鄉親，藉此共聚一堂，凝聚向心力。

歲時祭儀的原民慶典活動，是由阿美族的前縣議員林光榮15年前發起，場地以往都在縣文化局廣場舉辦，林秉君繼承父志，今年經討論後決定把場地改到能容納更多人車的竹北河濱公園足球場，並號召更多遷居到新竹縣的阿美族等族人參與這項文化活動。

縣議員林秉君（左）號召阿美族等平地原民，13日參加在竹北市河濱公園足球場舉辦的「歲時祭儀」慶典活動。（羅浚濱攝）

林秉君指出，竹縣平地原住民約有3千人，在文化衝擊與網路虛擬時代潮流下，要在偏遠故鄉以外的地方聚集族人，實屬不易，經連繫將有10位以上的部落頭目與耆老參加這場活動，傳承維繫原住民生命靜脈的根文化，同時也讓在都會區成長的原民下一代，了解文化慶典的意涵。

林秉君說，邁入第15年的歲時祭儀，會按傳統由部落耆老以阿美族語進行祈福迎靈，再集體以手牽手串連同心圓的大會舞，唱誦歌謠擺動腳步，重溫原民部落傳統，以期來年豐收順遂，進而發揮族人的守護與團結。

同時，阿美族的舞蹈熱情洋溢，與泰雅族和賽夏族截然不同，每個參與表演舞蹈的團體，長者以傳統舞步，年輕人則以創新改良舞步，彼此呼應展現文化傳承。在此難得的聚會場合，更成為年輕人練習說族語的最佳時機！

(中時 )