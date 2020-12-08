29歲大陸女星鄭爽因演出《微微一笑很傾城》爆紅，卻因過於直率的個性時常惹出爭議，8月她和廠商直播帶貨秀，竟然當眾失控發飆，嚇跑2名主持人，消息曝光後掀起熱議，最近她上節目也親自還原當時情況，首度透露了造成她失控的原因。

鄭爽當時為了慶生暖身，在生日前一晚直播，一切都講好會在直播中推薦商品，然而她卻突然在直播中暴走，直說這不是她的直播風格，同時強調不是為了商業目的，甚至將男直播主趕出去，：「我鄭爽來直播間，或是我今天來去推薦商品，都不是因為我想掙錢，就不是這個原因」。

鄭爽當時怒罵：「如果是這樣的方式我就不接受了，是我不喜歡的方式，那可能你們有自己的認識，但我也有我自己的堅持，那我在我自己的直播間，我只是做我自己喜歡的事情，就這樣。」

鄭爽在直播時失控。(圖/翻攝自微博)

當時引起不小的風波，事隔將近半年，鄭爽也首度澄清：「是因為他們的狀態讓我覺得不舒服，就是像演戲一樣，這種模式讓我受不了！」她也解釋那並不是情緒失控，「我不是說控制不了，而是我是故意想懟（嗆）別人。」她認為自己當時被誤解、中傷，在自己的直播間還是想自己做主，過於商業的氛圍和自己的初衷背道而馳，她真的無法忍受。

(中時新聞網)