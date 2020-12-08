江申11月營收1.03億元 樂看明年巴士汰換需求 13:492020/12/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 江申工業（1525）自結，11月合併營收1.03億元，創今年單月次高，月增9.57％、年減13.14％；累計前11月合併營收9.24億元、年減19.36％。 法人分析，在政府政策引導下，料明年上半年台灣將湧現一波巴士與電動巴士汰換需求，加上開放5噸級小貨車政策上路，增加貨車廠對江申的拉貨力道，對江申明年業績樂觀。 安力-KY11月營收2.18億元 創歷史次高 玉晶光11月營收 創同期新高 (工商 ) #江申 #汰換 #合併營收 #巴士 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宅經濟續旺 群光11月業績報捷 04:092020/12/08 證券．權證 兩岸車市旺 東陽OEM事業11月營收創今年單月新高 10:032020/12/08 財經 崇越前11月累計營收完勝去年 13:252020/12/08 財經 閎康營收獲利雙成長 加薪留人才 09:452020/12/08 財經 杏一串聯新智能化物流中心 11月電商單月成長151% 10:302020/12/08 財經 i12銷量佳 鴻海Q4營收挑戰1.83兆 04:092020/12/08 證券．權證 亞德客-KY11月營收優於預期 外資目標價調高至910元 10:502020/12/08 財經 喬山11月營收29.8億 年增二成 04:092020/12/08 證券．權證 財經熱門新聞 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 散戶有沒有賺大錢的命？錯過這4檔就GG了 - 要聞 印度製造夢最致命危機 10年後7兆GDP蒸發 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。