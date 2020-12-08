江申工業（1525）自結，11月合併營收1.03億元，創今年單月次高，月增9.57％、年減13.14％；累計前11月合併營收9.24億元、年減19.36％。

法人分析，在政府政策引導下，料明年上半年台灣將湧現一波巴士與電動巴士汰換需求，加上開放5噸級小貨車政策上路，增加貨車廠對江申的拉貨力道，對江申明年業績樂觀。

(工商 )