受反聖嬰現象與全球暖化影響，極端氣候頻傳，極端的氣候條件恐對其生長產生嚴重影響。為提供農民心血保障，國泰產險表示，即日起開始受理芒果保險的投保，申請時間至12月31日止，希望可透過保險能讓農民分散風險可安心的種植環境。

昔日寒冷的冬天已不再，取而代之的是高溫不斷，以及降雨量大量減少的天氣，大大影響作物的生長情況，尤其芒果的關鍵生長時期將到來。國泰產險副總經理翁翠柳表示，為因應相關氣候現象，國泰產則是將109年度國泰產險芒果農作物保險新升級，保障範圍不受地區限制，全台灣的農民都能投保災助連結型保險。不僅承保颱風、豪雨、寒害，今年更新增高溫（焚風）及霪雨兩項天然災害，而且無須現地查勘，只要受政府公告為現金救助之地區，保單立即啟動，給予保險金補償。

另外，國泰產險表示，不只提供災助連結，也有承保區域收穫型，當區域實際收穫量低於區域承保收穫量時，即可獲得理賠，可投保地區包括台南市四區（玉井、楠西、南化、左鎮）與屏東縣六鄉鎮（枋山、枋寮、獅子、春日、新埤、來義）。

因此，國泰產險芒果農作物保險保障農民因天災造成的損失，理賠結合政府作業，不須現場勘災即可理賠，使農民可在最短的時間內獲得補償。此外，國泰產險除了芒果險之外，還有推出番石榴險，都可以提供農民作為分散種植風險。

(工商 )