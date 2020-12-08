【現場直播】新增2例境外移入 中央流行疫情指揮中心記者會｜2020.12.08

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入個案，其中一名為浙江台商，入境時有持陰性證明，但後續連續採檢兩次都是陽性，第一次Ct值15、第二次Ct值17病毒量高，也是相隔10個月以來首次出現來自大陸的確診者；另一人則為印尼移工。

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案718)及大陸(案719)入境。

指揮中心指出，案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至大陸浙江處理公事，11月22日返臺，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值15)。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因為Ct值15很高，表示是近日才發病，因此有可能是在浙江、上海浦東機場染疫，會把相關資料送給陸方調查。但發病時間在隔離第12天，也有本土感染的可能性，要再進一步調查。

指揮中心表示，案718為印尼籍20多歲女性移工，今(2020)年11月23日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，12月7日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診(Ct值35)。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計112,939例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含111,080例排除)，其中718例確診，分別為626例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、582人解除隔離、129人住院隔離中。

(中時新聞網)